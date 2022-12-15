Россияне хотят запретить обращение гривны в Мелитополе с 1 января

Россияне с 1 января 2023 года планируют запретить обращение гривны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он рассказал, что после каждой удачной акции ЗСЦ и Сил сопротивления российские оккупанты начинают очередной виток гражданского террора. В частности, в городе усилились фильтрационные мероприятия – проверяют мобильные телефоны, автомобили, горожан сажают в подвалы.

"С 1 января захватчики усилят и экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют его к "федеральному преступлению", – написал Федоров.

Мэр временно оккупированного города добавил, что мелитопольцы, которые из-за оккупации оказались на грани выживания, заставляют менять гривну на "деревянные" (рубли), по крайне невыгодному курсу.

Разницей по обмену наживаются коллаборанты и московские кураторы.