Нацбанк напомнил финучреждениям об авансовом взносе по налогу на прибыль

Нацбанк напомнил банкам, небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме, о необходимости уплаты с 1 января 2023 года авансового взноса по налогу на прибыль предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое требование введено ЗУ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме" № 2720-ІХ.

Согласно закону, уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий осуществляется за каждый пункт обмена иностранной валюты, который будет внесен в Реестр пунктов обмена иностранной валюты по состоянию на 1 января 2023 года.

Также закон обязывает Нацбанк ежемесячно предоставлять Налоговой информацию, необходимую для контроля за своевременностью и полнотой уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме.

С этой целью Нацбанк создает Реестр пунктов обмена иностранной валюты.

В него включат информацию о структурных и обособленных подразделениях, открываемых участниками рынка с целью осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме, которые по закону имеют на это право.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас Нацбанк ведет Реестр помещений, в которых небанковскими финансовыми учреждениями осуществляются операции с использованием наличных национальной или иностранных валют (Реестр помещений).

"Наполнение Реестра пунктов обмена иностранной валюты будет осуществляться с учетом информации, содержащейся в Реестре помещений.

Поэтому представление документов для включения в новый реестр действующих структурных подразделений небанковскими учреждениями не предусматривается", - пояснили в НБУ.

В то же время банки и операторы почтовой связи должны предоставить Нацбанку информацию о действующих подразделениях, в которых осуществляется торговля валютными ценностями в наличной форме, и которые в соответствии с требованиями закона подлежат включению в Реестр пунктов обмена иностранной валюты.

При этом обособленные подразделения банка, структурные подразделения оператора почтовой связи, которые не используют внешнюю рекламу, таблички, вывески или другие средства для рекламирования деятельности по торговле иностранной валютой в наличной форме непосредственно в помещениях, в которых они расположены, и за их пределами, не подлежат внесению в реестр.

Экономическая правда