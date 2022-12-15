Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов в мире

Американская компания Apple Inc. возглавил рейтинг самых влиятельных брендов в мире, который составляет исследовательская компания World Brand Lab.

Об этом говорится в пресс-релизе WBL.

Вторую строчку в рейтинге заняла Microsoft Corp., третью – компания Google, в прошлом году возглавлявшая рейтинг.

Также в топ-10 вошли еще 5 американских компаний:

Amazon;

Walmart;

McDonald's;

Coca-Cola;

Tesla.

А также два автопроизводителя: японская компания Toyota и немецкая Mercedes-Benz.

Компании из Соединенных Штатов представляют 198 из 500 лучших брендов, сохраняя влияние как глобальное супердержава брендов. Франция, Япония, Китай и Великобритания составляют второй мировой лагерь по влиянию… Германия, Швейцария и Италия составляют третий ряд лидеров брендов", – говорится в релизе.

World Brand Lab составляет рейтинг самых влиятельных брендов мира с 2003 года, отслеживая более 80 тыс. брендов из 60 стран. Всего в рейтинге представлены 33 страны.