В РФ розничные продажи водки за год выросли на 6%, ликерных вин – в 2,5 раза

В РФ за 11 месяцев 2022 года розничные продажи водки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6%, а ликерных вин - почти в 2,5 раза.

Об этом заявили в Росалкогольрегулировании, пишет "Интерфакс".

Так, розничные продажи водки в РФ выросли до 68,8 млн декалитров (дал).

Коньяка было продано 11,1 млн дал - это на 4,5% больше, чем за 11 месяцев прошлого года, других ликеро-водочных изделий крепостью выше 25 градусов - 10,2 млн дал (на 27,5% больше).

Продажи виноградных вин за этот период составили 48,2 млн дал, что на 0,6% больше, чем годом ранее.

При этом темпы роста продаж шампанских и игристых вин были выше - 8,5%, до 14,9 млн дал.

"Но наибольшими темпами росли розничные продажи ликерных вин - почти в 2,5 раза, до 655,2 тыс дал. В то же время реализация плодовых (фруктовых) вин снизилась на 18,2%, до 9,3 млн дал", - говорится в сообщении.

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В то же время продажа слабоалкогольной продукции за 11 месяцев выросла почти на 53%, до 13,6 млн дал.

Всего в январе-ноябре этого года в РФ было продано 101,2 млн дал алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 3,4% больше, чем год назад.

Экономическая правда