Оккупанты разрушили крупнейшую птицефабрику в Украине: владелец оценивает потери в $330 миллионов

Агрохолдинг "Авангард" Олега Бахматюка, которому принадлежит крупнейшая в Украине и Европе птицефабрика "Чернобаевская" (Херсонская область), заявил, что фабрика из-за действий оккупантов разграблена и разрушена.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Из-за действий оккупантов фабрика, которая была ключевым для Херсонщины производством, разграблена и разрушена. Из-за смерти 4,4 млн птиц ситуация в регионе квалифицируется правоохранительными органами как экоцид, совершенный оккупантами", - отметили в "Авангарде".

Там напомнили, что в начале марта из-за оккупации части территории Украины российскими оккупантами крупнейшая в Европе птицефабрика "Чернобаевская" осталась "без электроснабжения, без возможности кормить птицу, подвозить работников к рабочим местам и вывозить готовую продукцию".

"От жажды и голода погибло около 4,4 млн кур. Часть готовой продукции и кур, несмотря на обстрелы в начале наступления оккупантов, удалось раздать местному населению, но большая часть птиц погибла из-за невозможности ее кормления.

Гибель такого большого количества птицы без возможности утилизации - это чрезвычайное событие, фактически экологическое бедствие. Этот вопрос стал настолько критическим, что отдельно поднимался на заседании Генассамблеи ООН", - подчеркивает агрохолдинг.

Там добавили, что после оккупации фабрика была разграблена российскими оккупантами. Захватчики вывезли все ценное, все, что не могли вывезти - повредили или уничтожили.

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Общие финансовые потери в результате российской агрессии пока агрохолдинг оценивает в примерно в 12 млрд грн, или 330 млн долларов США.

В том числе потери от гибели птицы - около 0,7 млрд грн, или 20 млн долларов.

Потерянный доход от неснесенного яйца этой птицей составил около 5,8 млрд грн, или 160 млн долларов. Изуродовано и украдено оборудование на сумму около 5,5 млрд грн, или 150 млн долларов", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что фактическое уничтожение ключевого для отрасли производства привело к недостатку куриных яиц в Украине. Предложение на рынке существенно уменьшилось, а цены выросли.

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры сейчас осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массового уничтожения объектов животного мира, что может повлечь экологическую катастрофу (ст. 441 УК Украины - экоцид), в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и массового обстрела вражескими войсками пгт Чернобаевка", - добавили в "Авангарде".

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Экономическая правда