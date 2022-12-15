Киев получил от правительства США спецтехнику и более 130 генераторов

Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для работы на котельных и станциях теплоснабжения столицы - речь идет о передаче на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, по программе международной технической помощи USAID Проект энергетической безопасности предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов.

"Новые экскаваторы-погрузчики JCB помогут аварийщикам оперативно устранять повреждения теплосетей и восстанавливать теплоснабжение киевлянам.

Современные экскаваторы уже доставлены в столицу и в ближайшее время будут задействованы в работе. Сейчас во всех районах города работают 38 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго".

Ежедневно они устраняют 30-40 повреждений на теплосетях. Новая современная спецтехника позволит оперативно и точно проводить разрытие грунта, а значит ускорит выполнение аварийных работ", - написал Кличко.

Он добавил, что дизельные генераторы, предоставленные USAID, передали на котельные, теплоэлектроцентрали, станции теплоснабжения, а также - для нужд диспетчеризации и связи. По его словам, это те объекты, которые важно обеспечить независимыми источниками питания.

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"С помощью генераторов удастся уменьшить перерывы в поставках тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями "Киевтеплоэнерго" в случае длительного отсутствия электроснабжения.

Мы стремимся организовать бесперебойную работу тепловой инфраструктуры, чтобы лечебные учреждения, социальная сфера и жилые дома были с теплом. Поэтому прежде всего, обеспечили генераторами те котельные, где существуют трудности с резервным электропотреблением для оборудования. Это сократит сроки отсутствия тепла в домах киевлян во время отключения электричества", - написал мэр Киева.

Он написал, что также при содействии USAID Проект энергетической безопасности в Киеве в этом году заменили 11 км теплосетей, поврежденных в результате ракетных обстрелов.

Для этого правительство США передало трубы и оборудование стоимостью 1,3 млн долларов.

Экономическая правда