Нацбанк вводит в обращение новые 100-гривневые банкноты с подписью Пышного
Четверг, 15 декабря 2022, 12:20 -
Нацбанк с 19 декабря 2022 года выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года - с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Эти новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.
В то же время банки продолжат обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений", - пояснили в Нацбанке.
В соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка Украины.
Экономическая правда