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Нацбанк вводит в обращение новые 100-гривневые банкноты с подписью Пышного

Четверг, 15 декабря 2022, 12:20 - Алексей Павлыш
 
фото: нбу

Нацбанк с 19 декабря 2022 года выпускает в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года - с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Эти новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.

В то же время банки продолжат обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений", - пояснили в Нацбанке.

В соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего председателя Национального банка Украины.

Экономическая правда

НБУ гривня
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