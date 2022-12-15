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ООН в течение года предоставила украинцам $4,5 миллиарда гуманитарной помощи: сотрудничество продолжат в 2023

Четверг, 15 декабря 2022, 11:40 - Анастасия Жарикова
 
t.me/Denys_Smyhal

Организация Объединенных Наций в этом году предоставила украинцам более 4,5 миллиарда долларов гуманитарной поддержки, в следующем году сотрудничество продолжат.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Глава Кабинета Министров встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и обсудил запланированное сотрудничество и положительный эффект от реализуемых инициатив.

"Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится", – отметил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что в дальнейшем в гуманитарной сфере планируется активное сотрудничество с ООН по четырем направлениям:

  • разминирование – начало новых программ гуманитарного разминирования в Украине;
  • помощь переселенцам – продолжение предоставления прямой финансовой помощи ВПЛ, обустройство приютов для переселенцев;
  • восстановление – реализация программ по восстановлению поврежденного из-за войны жилья, помощь прифронтовым общинам, оказание гуманитарной помощи на деоккупированных территориях, поддержка людей, которые остаются в зоне активных боевых действий;
  • экономика – поддержка малого и среднего бизнеса.

"Надеемся на поддержку со стороны ООН правительственных программ помощи бизнесу для увеличения рабочих мест и доходов населения", – добавил глава правительства.

ООН война Шмыгаль
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