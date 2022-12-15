Российские хакеры атаковали сайт "Львовоблэнерго" – атаку отбили
Четверг, 15 декабря 2022, 10:55 -
Российские хакеры атаковали "Львовоблэнерго" - благодаря своевременному предупреждению от СБУ IT-специалистам компании удалось отразить атаку.
Об этом сообщает пресс-служба "Львовоблэнерго" в Facebook.
"Сегодня ночью хакеры, которые на службе у российских оккупантов, атаковали сайт и другие IТ-ресурсы "Львовоблэнерго".
Благодаря своевременному предупреждению от Службы безопасности Украины IТ-специалистам нашей компании удалось отразить атаку", - говорится в сообщении.
Сейчас приняты дополнительные меры защиты IТ-инфраструктуры, поэтому веб-сайт "Львовоблэнерго" и другие сервисы могут работать с определенной задержкой, пояснили в компании.
Экономическая правда