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Российские хакеры атаковали сайт "Львовоблэнерго" – атаку отбили

Четверг, 15 декабря 2022, 10:55 - Алексей Павлыш

Российские хакеры атаковали "Львовоблэнерго" - благодаря своевременному предупреждению от СБУ IT-специалистам компании удалось отразить атаку.

Об этом сообщает пресс-служба "Львовоблэнерго" в Facebook.

"Сегодня ночью хакеры, которые на службе у российских оккупантов, атаковали сайт и другие IТ-ресурсы "Львовоблэнерго".

Благодаря своевременному предупреждению от Службы безопасности Украины IТ-специалистам нашей компании удалось отразить атаку", - говорится в сообщении.

Сейчас приняты дополнительные меры защиты IТ-инфраструктуры, поэтому веб-сайт "Львовоблэнерго" и другие сервисы могут работать с определенной задержкой, пояснили в компании.

Экономическая правда

хакеры кибератака Россия облэнерго война
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