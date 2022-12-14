Ограничения электроэнергии в среду уменьшилось – Yasno

В среду, 14 декабря, ограничения в энергоснабжении несколько снизились, а почти все "светло-серые" зоны в графиках имели электроснабжение.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Коротко по статистике: ограничение сегодня немножко снизилось. Почти все "серые" зоны были со светом", - написал он в Facebook. В ДТЭК уточнили, что речь идет о графиках, обозначенных "светло-серым" цветом, который означает, что отключения возможны, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Днем ранее, отмечал Коваленко, ограничения электроэнергии в Киеве сократились, но ситуация остается сложной. В то же время благодаря тому, что были подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила 1000МВт.





