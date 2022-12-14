Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян: выплатит $2 миллиарда штрафа

Датский Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве и выплатит 2 млрд долларов штрафа, чтобы положить конец длительному расследованию США по отмыванию денег - в том числе российских клиентов - через эстонское отделение банка.

Об этом пишет Bloomberg.

Во вторник крупнейший банк Дании признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и признал, что предоставлял банковские услуги подозрительным клиентам - в том числе в России - через свой эстонский филиал, несмотря на то, что знал о рисках отмывания денег, говорится в заявлении Министерства юстиции США.

"Danske работает над преодолением скандала, который "уничтожил" топ-менеджмент и привел к оттоку тысяч клиентов в результате одного из худших в истории Дании случаев корпоративных злоупотреблений.

Этот случай оставил шрам на стране, широко известной своей финансовой прозрачностью, пополнив список североевропейских кредиторов, включая ABN Amro Bank NV и Deutsche Bank AG, которые попали в ловушку проблем с отмыванием денег", - говорится в статье.

"Мировое соглашение завершает дело, которое забрало много ресурсов, и это позволит руководству банка сосредоточиться на развитии реального бизнеса", - сказал Йенс Мунк Холст, главный исполнительный директор AkademikerPension, датского пенсионного фонда с активами около 20 миллиардов долларов США.

"Это будет долгий, трудный путь, чтобы восстановить репутацию до уровня, который был до 2018 года", - добавил он.

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Скандал был раскрыт разоблачителем в эстонском отделении Danske, который связался с датскими СМИ и сообщил, что банк проигнорировал признаки, указывающие на "потенциально преступные операции" по перемещению миллиардов долларов на Запад с 2008 по 2017 год, в том числе от российских клиентов.

В 2018 году Danske Bank заявил, что не смог должным образом проверить 200 миллиардов евро средств нерезидентов.

"В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал банки США, чтобы прокачать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США", - заявил прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.

По его словам, крупнейший банк Дании "сознательно пренебрегал законами США" и "способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов" через финансовую систему США.

Сумма штрафа соответствует резервам, которые Danske зарезервировал для покрытия этого дела.

Банк, базирующийся в Копенгагене, заявил, что выплатит Министерству юстиции США 1,21 миллиарда долларов, Комиссии по ценным бумагам и биржам США 179 миллионов долларов и Датскому специальному подразделению по борьбе с преступностью 4,75 миллиарда крон (679 миллионов долларов США).

Хотя дело Danske было одним из самых громких, в которое был втянут европейский банк за последние годы, оно далеко не единственное.

ABN Amro в 2021 году согласился выплатить 480 миллионов евро, чтобы прекратить нидерландское расследование, которое выявило "серьезные недостатки" в его процессах по борьбе с отмыванием денег.

Ранее в этом году в офисах Deutsche Bank во Франкфурте правоохранительные органы провели обыски из-за сообщений о потенциальном отмывании денег.

Экономическая правда