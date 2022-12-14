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Первый транш макрофина от ЕС в размере €3 миллиардов Украина может получить уже в январе – Марченко

Среда, 14 декабря 2022, 17:21 - Анастасия Жарикова

Украина рассчитывает получить первый транш принятой Европарламентом макрофинансовой помощи уже в январе.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Украина приветствует одобрение Европарламентом новой макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро в 2023 году, ожидая окончательное решение Совета ЕС и проведение необходимых процедур и подготовку необходимых документов.

"Первый транш ожидаем уже в январе – 3 млрд евро", – сказал Марченко

Марченко добавил, что речь идет о долгосрочном кредите на срок более 20 лет под процентную ставку в рамках риска Еврокомиссии – около 3-4% годовых по текущим ставкам.

Напоминаем:

Депутаты Европарламента одобрили регламент, позволяющий перечислить пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро Украине после того, как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение.

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9 ноября Европейская комиссия предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями начиная с января 2023 года.

13 декабря послы ЕС единогласно утвердили решение о предоставлении Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи, но пришлось пойти на уступки Венгрии, блокировавшей это решение.

Минфин транш ЕС
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