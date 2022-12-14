Польша развивает собственный газовый флот: до конца 2025 года будет иметь 8 танкеров

Судно Lech Kaczyński Фото: ORLEN

Польская нефтеперерабатывающая компания ORLEN Group в 2023 году получит в свое пользование два танкера для перевозки сжиженного природного газа, а к концу 2025 года количество таких танкеров возрастет до 8.

Об этом говорится в заявлении польской госкомпании.

"Имея собственный флот судов-газовозов, ORLEN Group сможет эффективно управлять поставками в Польшу и укрепить свои позиции на мировом рынке СПГ", - заявили в компании.

Танкеры для Польши строит южнокорейская Hyundai Heavy Industries - в городе Ульсан (Южная Корея) прошла церемония присвоения имен двум судам для перевозки СПГ.

Первое судно получило название "Lech Kaczyński" (бывший президент Польши Лех Качиньский), второе - "Grażyna Gęsicka" (бывший министр регионального развития Польши Гражина Генсицкая).

Оба политика погибли в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Строительство каждого судна заняло около 18 месяцев. Они являются самыми современными судами такого типа в мире, говорят в компании.

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"Это символический жест памяти покойным президенту Польши Леху Качиньскому и министру регионального развития Гражине Генсицкой за их преданность энергетической независимости Польши и экономическому развитию страны", - заявили в ORLEN Group.

"Для энергетической безопасности Польши крайне важна диверсификация поставок нефти и природного газа - последний мы уже стопроцентно импортируем из-за пределов России. Это является результатом последовательно реализованной стратегии импорта сжиженного природного газа.

Поставки сжиженного газа уже покрывают почти тридцать процентов потребностей нашей страны. Поставки LNG обеспечиваются не только за счет контрактов, но и путем развития собственного флота. Суда, построенные на заказ для нашего эксклюзивного использования, гарантируют стабильность перевозок и укрепляют позиции компании на мировом рынке СПГ", - заявил генеральный директор PKN ORLEN Даниэль Обайтек.

ORLEN будет использовать суда в рамках долгосрочного договора фрахтования с норвежской компанией Knutsen OAS Shipping, специализирующейся на техническом обслуживании и коммерческой эксплуатации танкеров-газовозов.

По условиям контракта судовладелец будет отвечать за укомплектование зафрахтованных судов и поддержание их в надлежащем техническом состоянии, а PGNiG Supply & Trading будет осуществлять полный коммерческий контроль за их эксплуатацией.

Экономическая правда