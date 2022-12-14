В ноябре доходы РФ от экспорта нефти упали из-за скидок на баррели – МЭА

Доходы России от продажи нефти упали в ноябре до второго самого низкого уровня в этом году, поскольку растущий экспорт не смог компенсировать растущие скидки на баррели.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценкам МЭА, РФ заработала около 15,8 млрд долларов от продажи нефти в прошлом месяце. При этом самый низкий месячный доход в этом году составил 14,7 млрд долларов в сентябре, что соответствует среднему показателю за 2021 год.

"Экспорт энергоносителей является единственным крупнейшим источником доходов для российского бюджета, и западные страны стремятся сократить поток денег, которые финансируют нападение РФ на Украину.

С 5 декабря ЕС и "Большая семерка" ввели ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, ограничив доступ к услугам страхования и доставки для любых покупателей, которые не придерживаются этого порогового уровня", - напоминает агентство.

Снижение доходов в ноябре произошло из-за того, что цена на нефть марки Urals, ключевой российской экспортной нефти, снизилась примерно до 43 долларов за баррель по состоянию на начало декабря, подчеркивает МЭА.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что ограничение цен не окажет значительного влияния на бюджет страны, но может нанести ущерб мировому энергетическому рынку. По его словам, страна может сократить добычу нефти в ответ на ограничения.

ВИДЕО ДНЯ

По данным МЭА, российский экспорт нефти и нефтепродуктов вырос до 8,1 миллиона баррелей в сутки в прошлом месяце, что является самым высоким уровнем с апреля. Однако новые санкции, которые вступили в силу в декабре, могут заставить страну сократить добычу примерно на 400 000 баррелей в день, считает агентство.

Оно прогнозирует дальнейшие потери в первом квартале после того, как ЕС запретит импорт российских нефтепродуктов, при этом добыча упадет примерно на 1,8 миллиона баррелей в день до конца периода, по сравнению с уровнем до вторжения.

Экономическая правда