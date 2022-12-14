В США предлагают запретить TikTok: может угрожать национальной безопасности

Члены Палаты представителей и Сената США представили законопроекты, в которых предлагается заблокировать социальные сети, связанные с Китаем, Россией, Кубой, Северной Кореей и Венесуэлой, включая соцсеть TikTok.

Об этом сообщает Engadget.

Цель цели – закрыть доступ к TikTok и другим программам, которые теоретически могут передавать данные американских пользователей репрессивным правительствам, цензурировать новости или иным образом манипулировать общественностью.

Соавторы законопроекта от Республиканской партии сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майк Галахер и демократ Палаты представителей Раджа Кришнамурти указывают на связи между членами руководства ByteDance (материнская компания TikTok) и Коммунистической партией Китая, о которых говорится в статье The Washington Post, опубликованной в ноябре.

В то время 23 директора имели опыт работы в государственных медиа КНР, еще не менее 15 сотрудников до сих пор работали там.

В свою очередь, в TikTok заявляют, что эти законопроекты "не будут способствовать повышению" национальной безопасности и отрицает планы следить за американскими пользователями или иным образом намеренно помогать Китаю в этом.

Тем временем Штаты Мэриленд и Южная Дакота запретили TikTok на государственных устройствах из-за соображений безопасности. Индиана тем временем подала в суд на TikTok за якобы обман пользователей относительно доступа к данным в Китае и нарушения безопасности детей.

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Экономическая правда