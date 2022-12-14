В Украине изменилась процедура регистрации транспортных средств: детали

С 14 декабря в Украине вступает в силу перечень услуг, которые граждане смогут получить по транспортным средствам, и где вообще не будет смысла делать экспертное исследование.

Об этом на брифинге заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик, пишет "Укринформ".

Рудик пояснил, что со среды в Украине вступают в силу два постановления Кабмина - № 1019 и 1299, которые вносят изменения в процедуру госрегистрации и перерегистрации транспортных средств.

В частности, экспертное исследование транспортных средств с 14 декабря будет выделено из процедуры госрегистрации.

По словам Рудика, это не означает отмену услуги, просто с 14 декабря перед тем, как обратиться в территориальный сервисный центр МВД, человеку нужно будет пройти и получить исследование транспортного средства у специалистов экспертной службы МВД. Заключение экспертной службы будет действовать 10 дней.

"Будет действительным перечень услуг, которые возможно будет получить, и где вообще экспертное исследование не будет смысла делать. Это, например, услуги при потере номерного знака или потере свидетельства о регистрации транспортного средства, или по перерегистрации транспортного средства, которое было получено по наследству", - уточнил начальник Главного сервисного центра МВД.

Он также рассказал об услугах, где исследование специалистами экспертных служб МВД вообще не требуется.

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К ним, в частности, относятся: регистрация нового транспортного средства, перерегистрация транспортного средства при замене анкетных данных владельца или физического или юридического лица, снятие с учета транспортного средства в связи с его выбраковкой, перерегистрация транспортного средства в связи с установкой газобаллонного оборудования и тому подобное.

"Также в дальнейшем будет добавлена опция по регистрации транспортных средств в связи с переходом права собственности по договору финансового лизинга", - отметил чиновник.

По его словам, если, например, лицо покупает новое транспортное средство, то обращаться в экспертную службу МВД нет смысла.

Человеку будет достаточно иметь с собой паспорт гражданина Украины, его справку о регистрации кода налогоплательщика, если она у него есть, договор, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства, документы, подтверждающие стоимость и, соответственно, конструкцию транспортного средства, пояснил Рудик.

Лицо при этом может обратиться в любой удобный для него территориальный сервисный центр в Украине, добавил он.

Экономическая правда