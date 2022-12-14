Нефть падает в цене: увеличение запасов в США вызывает сомнения относительно спроса

Цены на нефть упали в среду после того, как отраслевые данные показали неожиданный рост запасов нефти в США вопреки прогнозам аналитиков о снижении, что усилило опасения относительно ослабления спроса даже при сокращении предложения.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 18 центов, или на 0,2%, до 80,50 доллара за баррель к 07:27 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 34 цента, или на 0,2%, до 75,05 доллара.

Причины изменения цен

"Я все еще ожидаю, что цены на нефть могут продолжить свои недавние темпы восстановления", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

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Ожидается, что в среду руководители Федеральной резервной системы США повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов, замедлив темпы с 75 базисных пунктов, которых они придерживались на заседаниях с июня, на фоне борьбы с инфляцией.

Индекс потребительских цен в США вырос на 0,1% в ноябре после роста на 0,4% в предыдущем месяце.

"Любой комментарий со стороны ФРС, указывающий на дальнейшее замедление повышения ставок в США, будет поддерживать цены на нефть", - сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров в National Australia Bank.

Запасы нефти в США выросли примерно на 7,8 млн баррелей за неделю до 9 декабря, сообщают источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, ожидали падения запасов на 3,6 млн баррелей.

Дорожное и воздушное движение в Китае резко восстановилось, согласно данным министерства транспорта, туристических аналитических фирм и энергетических консалтинговых компаний, что повысило перспективы спроса на топливо.

В своем последнем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что ожидает значительного роста мирового спроса на нефть в 2023 году, а потенциальный экономический подъем может быть вызван смягчением политики Китая, связанной с COVID.

Экономическая правда