Все разделы
Укр / Рус

Одесский порт возобновил работу после обесточивания

Вторник, 13 декабря 2022, 19:10 - Алексей Павлыш

В Администрации морских портов Украины (АМПУ) заявили о возобновлении работы Одесского порта после обесточивания в результате обстрела российскими войсками.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря АМПУ Елену Гиряеву.

"Портовики возобновили загрузку судов экспортной агропродукцией благодаря ликвидации работниками ДТЭК последствий обстрела объектов энергетики российскими войсками", - заявила Гиряева.

По ее словам, на сегодня порт функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что "Одесса" временно прекращал перевалку грузов из-за отсутствия энергопитания.

Напомним:

Два порта Большой Одессы возобновили работу после обесточивания в результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда

порты Одесса энергетика
Материалы по теме
Зерновая инициатива: караван из восьми судов отправился из портов 13 декабря 2022, 11:22
Два порта "зерновой инициативы" возобновили работу после обесточивания 12 декабря 2022, 10:27
"Зерновая инициатива": из украинских портов вышли еще 4 судна с продукцией для Азии и Европы 7 декабря 2022, 13:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте