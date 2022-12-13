Одесский порт возобновил работу после обесточивания
Вторник, 13 декабря 2022, 19:10 -
В Администрации морских портов Украины (АМПУ) заявили о возобновлении работы Одесского порта после обесточивания в результате обстрела российскими войсками.
Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря АМПУ Елену Гиряеву.
"Портовики возобновили загрузку судов экспортной агропродукцией благодаря ликвидации работниками ДТЭК последствий обстрела объектов энергетики российскими войсками", - заявила Гиряева.
По ее словам, на сегодня порт функционирует в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что "Одесса" временно прекращал перевалку грузов из-за отсутствия энергопитания.
Напомним:
Два порта Большой Одессы возобновили работу после обесточивания в результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры.
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Экономическая правда