Более 60% украинцев потратят часть новогоднего бюджета на помощь ВСУ – Deloitte

61% украинцев, несмотря на войну, не планируют отказываться от новогоднего шопинга, а более 60% украинцев по крайней мере часть своего бюджета на шопинг потратят на помощь ВСУ или пострадавшим от войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских потребителей компании "Делойт" в Украине.

"Большинство украинцев (61%), несмотря ни на что, планирует новогодние и рождественские покупки, хотя и будет покупать меньше товаров, чем в 2021 году", - говорят в "Делойт".

При этом бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг в новогодне-рождественский период колеблется в пределах от 1 до 5 тыс грн.

Отмечается, что в фокусе покупок самое необходимое - продукты питания, товары для детей, одежда и обувь.

При совершении покупок потребители прежде всего будут учитывать наличие скидок, а также собственный предыдущий опыт, говорится в исследовании.

"Более 60% украинцев по крайней мере часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь ВСУ или тем, кто пострадал от войны.

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А 63% украинцев не будут покупать товары, если их производитель или продавец не покинул рынок РФ", - свидетельствуют результаты опроса.

При этом офлайн будет преобладать над онлайном. Основным местом для новогоднего и рождественского шопинга, согласно опросу, в этом году станут крупные супермаркеты и торговые центры/универмаги. На третьем месте - покупки в интернете.

В условиях высокой неопределенности, вызванной войной, шопинг украинцев откладывается на вторую половину декабря, добавляют в "Делойт".

"Война существенно влияет на потребительские настроения украинцев. Наше исследование показало, что, например, развитая в мире покупка онлайн пока не находит подтверждения в Украине.

Однако несокрушимость украинцев, которая прослеживается и в готовности к праздничному шопингу, вдохновляет, а также помогает ритейлерам продолжать поддерживать экономический фронт", - заявил директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине Александр Ямпольский.

"Война существенно влияет на потребительские настроения украинцев. Наше исследование показало, что, например, развитая в мире покупка онлайн пока не находит подтверждения в Украине.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, которая соответствует социально-демографическому портрету населения Украины.

В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также украинцы, которые временно находятся за рубежом.

Экономическая правда