Чехия предоставит Украине финансовую помощь и генераторы на 8,5 миллиона евро

Чехия выделяет Украине финансовую помощь и оборудование на сумму 8,5 миллионов евро для прохождения зимы.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на международной конференции "Солидарность с украинским народом", передает Интерфакс-Украина.

Чешская Республика сейчас поставляет генераторные системы и обогреватели в Харьковскую область, Днепр, Киев, в школы и больницы. Это составляет 5 млн евро, чтобы у людей было светло и тепло во время блекаута", – сказал он.

Кроме этого, Фиала добавил, что Чехия выделяет 2,5 млн евро на "центры несокрушимости" и 1 млн евро в поддержку врачей. Также республика предоставит понтонные переправы и мостовые технологии.

Глава чешского правительства подчеркнул, что Европа должна ориентироваться на три направления: военную, финансовую и гуманитарную помощь.

"Пока идет зима, и поэтому мы уделяем внимание неотложным потребностям. Но будет ошибкой упустить из виду длительную стабилизацию, восстановление и реконструкцию (…). У нас большие вызовы, но мы не можем останавливаться и сбавлять обороты. Часть Украины полностью разрушена. Теперь нам вместе предстоит ее восстановить", – добавил Фиала.

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