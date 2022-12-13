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Еврокомиссия профинансирует 30 млн LED-ламп для Украины: это покроет часть дефицита энергосистемы

Вторник, 13 декабря 2022, 13:07 - Анастасия Жарикова

Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов светодиодных ламп для Украины, о необходимости такой поддержки заявил президент Зеленский.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем Twitter.

"Мы профинансируем около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины", - написала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что если 50 миллионов таких ламп от партнеров будут доставлены в Украину, это сэкономит 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.

"В темное время мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", - подчеркнула фон дер Ляен.

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Президент Владимир Зеленский на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже во вторник заявил, что практическим результатом мероприятия могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины.

"Это может показаться кому-то не столь существенным, но 50 млн LED-ламп позволят сохранить около 1 ГВт электричества. Учитывая, что средний дефицит нашей энергосистемы - около 2,5 ГВТ, этот проект также мог бы существенно помочь", – подчеркнул он.

Еврокомиссия энергетика Украина
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