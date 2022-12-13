Китай запретил экспорт чипов Loongson, которые могут использоваться в ВПК, в Россию – СМИ

Правительство Китая запретило поставки процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch в Россию, поскольку технология стратегически важна и используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

По данным источника, близкого к Минцифре РФ, некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы, но сейчас приобрести партию невозможно.

"Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись перейти на решение Loongson", – объяснил собеседник.

Эту информацию подтвердил источник на рынке электроники и добавил, что китайское правительство запретило экспорт процессоров Loongson во все страны, в том числе и в РФ, поскольку это оригинальное решение китайской электроники.

Корпорация Loongson была основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам Intel и AMD. В 2021 году корпорация представила собственную архитектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), совместимую с программами, написанными под архитектуру Intel (X86) и AMD (ARM).

После начала российской агрессии против Украины ведущие производители процессоров Intel и AMD приостановили поставки в РФ. После этого в России легализовали параллельный импорт – в перечне товаров, разрешенных для ввоза по каналам параллельного импорта, есть, в частности, продукция Intel.

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В случае блокирования параллельного импорта и истощения запасов процессоров Intel и AMD, российские компании могли бы использовать продукцию Loongson, если бы не решение властей КНР.

В то же время, пока ноутбуки и материнские платы на Loongson можно купить на AliExpress.