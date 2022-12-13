В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, непогода усложняет ремонты - Укрэнерго

На вторник, 13 декабря, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии, ситуация осложняется погодными условиями.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Оператор отмечает, что ухудшение погодных условий в виде сильного ветра, мороза, налипания мокрого снега и обледенения проводов по всей территории страны негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.

На востоке страны российские оккупанты снова обстреляли несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ.

В то же время на деоккупированных территориях удалось оживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения.

Отключения света в Украине продолжаются: всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону рекомендуем следить за сообщениями облэнерго.





