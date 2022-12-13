Twitter распустил Совет по вопросам доверия и безопасности 

Twitter распустил общественный Совет по вопросам доверия и безопасности, сформированный в 2016 году для консультирования платформы относительно решений на сайте.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо, с которым ознакомилось агентство.

С тех пор как компанию возглавил миллиардер Илон Маск, около половины работников социальной сети, 3 700 сотрудников, были уволены. Еще более 1 000 сотрудников подали в отставку, среди которых Йоэль Рот, экс-руководитель отдела доверия и безопасности компании.

"Поскольку Twitter переходит на новый этап, мы переоцениваем, как лучше всего получать информацию о нашей работе по разработке продуктов и политики из внешних источников. В рамках этого процесса мы решили, что Совет по вопросам доверия и безопасности не является лучшей структурой для этого", - говорится в письме, направленном членам Совета по вопросам доверия и безопасности. Страница группы в Twitter была удалена.

В состав совета входили различные правозащитные организации, ученые и другие органы, которые выступали за безопасность и консультировали Twitter при разработке продуктов, программ и правил, согласно веб-архиву страницы.

Отмечается, что письмо от Twitter поступило членам Совета менее чем за час до того, как они ожидали встречи с руководителями компании, сообщает Washington Post.

На прошлой неделе трое членов Совета подали в отставку из-за беспокойства относительно безопасности пользователей Twitter. "Из данных исследований очевидно, что, вопреки заявлениям Илона Маска, безопасность и благополучие пользователей Twitter снижаются", - написала член совета Энн Колльер.

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