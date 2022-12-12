НБУ смягчил некоторые валютные ограничения, в частности для работы страховиков
Национальный банк разрешил страховым компаниям осуществлять страховые платежи по договорам перестрахования с нерезидентам, а также смягчил валютные ограничения для иностранцев в рядах ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
С 13 декабря страховщики смогут осуществлять страховые платежи по перестрахованию перед нерезидентами на основании договоров, заключенных до 24 февраля по документам, которые были составлены до 31 мая, а также договоров, заключенных с 24 февраля до 31 мая, если условия предусматривают покрытие военных рисков.
Такие операции возможны только если перестраховщик-нерезидент имеет высокий рейтинг финансовой надежности (не ниже "A3" по Moody's, "A-" (S&P), "A-" (Fitch), "A-" (A.M. Best). Ряд требований касается и украинских страховщиков: они должны иметь прозрачную структуру собственности, безупречную деловую репутацию и выполнять нормативы платежеспособности и достаточности капитала, а также рискованности операций.
Возможность платить валютные платежи по договорам с перестраховщиками-нерезидентами позволят обеспечить соблюдение страховщиками обязательств перед клиентами и международными партнерами, возникших по состоянию на 31 мая, отмечают в НБУ. Это важно для сохранения непрерывности работы страхового рынка страны.
Также с 13 декабря НБУ обеспечил возможность для иностранцев, которые служат в Вооруженных Силах Украины, переводить за границу полученное денежное обеспечение в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте.
Среди других изменений:
- урегулирован вопрос оплаты нерезидентам страховых платежей по договорам перестрахования авиационных рисков в отношении самолетов, в частности в аренде или лизинге;
- уточнены нормы относительно осуществления переводов перестраховщикам-нерезидентам по международным договорам страхования "Зеленая карта";
- уточнен порядок определения банками объемов банковских металлов, которые они могут продавать клиентам с физической поставкой;
- разрешено государственным предприятиями и юрлицам-резидентам, которые финансируются за счет госбюджета, переводить средства за рубеж для уплаты членских взносов в международные организации и других юрлиц-нерезидентов.