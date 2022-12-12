НБУ смягчил некоторые валютные ограничения, в частности для работы страховиков

Национальный банк разрешил страховым компаниям осуществлять страховые платежи по договорам перестрахования с нерезидентам, а также смягчил валютные ограничения для иностранцев в рядах ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

С 13 декабря страховщики смогут осуществлять страховые платежи по перестрахованию перед нерезидентами на основании договоров, заключенных до 24 февраля по документам, которые были составлены до 31 мая, а также договоров, заключенных с 24 февраля до 31 мая, если условия предусматривают покрытие военных рисков.

Такие операции возможны только если перестраховщик-нерезидент имеет высокий рейтинг финансовой надежности (не ниже "A3" по Moody's, "A-" (S&P), "A-" (Fitch), "A-" (A.M. Best). Ряд требований касается и украинских страховщиков: они должны иметь прозрачную структуру собственности, безупречную деловую репутацию и выполнять нормативы платежеспособности и достаточности капитала, а также рискованности операций.

Возможность платить валютные платежи по договорам с перестраховщиками-нерезидентами позволят обеспечить соблюдение страховщиками обязательств перед клиентами и международными партнерами, возникших по состоянию на 31 мая, отмечают в НБУ. Это важно для сохранения непрерывности работы страхового рынка страны.

Также с 13 декабря НБУ обеспечил возможность для иностранцев, которые служат в Вооруженных Силах Украины, переводить за границу полученное денежное обеспечение в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте.

Среди других изменений:

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