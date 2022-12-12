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Ряд пассажирских поездов задерживаются из-за непогоды

Понедельник, 12 декабря 2022, 18:55 - Анастасия Жарикова
 
УЗ

"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов из-за сложных погодных условий в районах польской, венгерской и словацкой границ.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Больше всего опаздывают поезда:

  • №716/715 Перемышль – Киев на 8:35 ч;
  • №706/705 Перемышль – Киев на 3:51 ч;
  • №32/31 Перемышль – Запорожье 1:20 ч;
  • №45/46 Харьков – Ужгород на 1:18 ч;
  • №90/89 Перемышль – Киев на 1:01 ч.

С задержками около получаса курсируют поезда венгерского формирования Захонь-Чоп и словацкого формирования Кошице-Мукачево.

"Просим прощения и благодарим наших пассажиров за понимание. Боремся с обледенением контактной сети и подстраховываемся резервными тепловозами, движение не останавливается", – резюмировали в УЗ.

Укрзализныця железная дорога
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