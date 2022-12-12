Ряд пассажирских поездов задерживаются из-за непогоды

УЗ

"Укрзализныця" предупредила о задержке некоторых поездов из-за сложных погодных условий в районах польской, венгерской и словацкой границ.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Больше всего опаздывают поезда:

№716/715 Перемышль – Киев на 8:35 ч;

№706/705 Перемышль – Киев на 3:51 ч;

№32/31 Перемышль – Запорожье 1:20 ч;

№45/46 Харьков – Ужгород на 1:18 ч;

№90/89 Перемышль – Киев на 1:01 ч.

С задержками около получаса курсируют поезда венгерского формирования Захонь-Чоп и словацкого формирования Кошице-Мукачево.

"Просим прощения и благодарим наших пассажиров за понимание. Боремся с обледенением контактной сети и подстраховываемся резервными тепловозами, движение не останавливается", – резюмировали в УЗ.