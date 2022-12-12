Переход на 2% налога создал кучу схем по легализации незаконно добытых средств – депутат

Введение льготы с уплатой 2% налога от дохода создало кучу схем по легализации незаконно полученных средств.

Об этом в интервью ЭП рассказал нардеп из налогового комитета Верховной Рады Марьян Заблоцкий.

Так, недавно стало известно, что власть собирается отменить возможность для крупного бизнеса находиться на упрощенной системе налогообложения с уплатой 2% от дохода.

У нардепа спросили: то, что такая льгота существует, это плюс или минус?

"Это большой минус, и двойной ошибкой было ее не забрать, когда восстанавливалось налогообложение автомобилей. Почему ее не убрали, я до конца не понимаю.

Тем более, что это не укладывается в философию руководителя нашего комитета (глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев - ЭП), который якобы за равные правила игры и определенную фискализацию.

2% - это мало даже для оффшорных зон. Это создало целую кучу схем по легализации незаконно добытых средств, а также к тому, что из Украины вымывалась валюта.

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Я всегда выступал за то, что достаточно отменить большие налоги на подержанные авто, но нулевые налоги на "геленгвагены" - это абсурд. Соответственно, когда мы отменяли налоги на авто, то логично было отказаться и от 2%", - ответил Заблоцкий.

"Тогда была такая ситуация, что никакие решения мы не обсуждали. Наверное, стоило это подчеркнуть, хотя вряд ли это на что-то бы повлияло. Достаточно было оставить ФЛП, как они есть, а недорогие автомобили освободить от налогообложения", - добавил он.

Также нардеп ответил на вопрос, как так случилось, что налоговой льготой позволили пользоваться игорным бизнесом.

"Расчет был на то, чтобы соответствующую правку никто не заметил. Когда идет большой закон, и все знают, что его надо принять, туда вставляют какую-то поправку.

Абсолютно аморально снижать налоги на игорный бизнес во время войны. 2% - это самый низкий налог на игорный бизнес в мире. Кроме этого, новый законопроект, который накануне поддержал наш комитет, тоже некорректен.

В Украине действуют следующие ставки налогообложения игорного бизнеса: 30% от дохода лотерей, 18% от дохода казино и букмекеров, 10% от дохода залов игровых автоматов. А предлагается всем сделать по 10%.

Причем сторонники инициативы говорят, что это справедливо. Вот, например, глава налогового комитета говорит, что всем по 10% - это справедливо", - рассказал Заблоцкий.

У него также спросили, почему до сих пор не отменили эту льготу для игорного бизнеса.

"С одной стороны, комитет поддержал законопроект, который не позволяет игорному бизнесу быть на этом налоге.

С другой стороны, мы видим, что в зал Верховной Рады он не попал. Думаю, теперь лобби игорного бизнеса будет играть в игру: или мы продолжаем платить 2%, или поставьте нам 10%", - пояснил нардеп.

"Многие люди подружились с игорным бизнесом еще во времена, когда общались со спортивными компаниями. Часть людей раньше работала в игорном бизнесе и теперь активно с ним общается", - признал он.

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Экономическая правда