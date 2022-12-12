ЕС имеет достаточно газа на зиму, но может столкнуться с дефицитом в 2023 году – МЭА

Европейский Союз имеет достаточно газа на зиму, но может столкнуться с дефицитом в следующем году, если Россия еще больше сократит поставки.

Об этом заявило Международное энергетическое агентство (МЭА), пишет Reuters.

Агентство призвало правительства действовать быстрее для экономии энергии и расширения использования возобновляемых источников энергии.

"Несмотря на то, что Россия сократила поставки газа в этом году, Европа предотвратила острый дефицит и начала зиму с переполненными резервуарами для хранения газа - частично благодаря чрезвычайным мерам ЕС по заполнению хранилищ, а также благодаря счастливой случайности с теплой погодой и высокими ценами на газ, которые снизили спрос на топливо", - пишет Reuters.

Однако следующий год может стать еще более жестким испытанием, чем энергетический кризис, который в этом году привел к тому, что счета за топливо для европейских домохозяйств резко выросли.

"Если Россия сократит небольшую долю газа, которую она все еще поставляет в Европу, а спрос на газ в Китае восстановится после падения, вызванного карантином из-за COVID-19, ЕС может столкнуться с дефицитом газа в 27 миллиардов кубометров в 2023 году", - подчеркнули в МЭА.

По данным ЕС, общее потребление газа в ЕС в 2021 году составило 412 млрд кубометров.

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"Это серьезный вызов", - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что дефицит достиг бы около 60 млрд кубометров, если бы ЕС не принял меры реагирования на чрезвычайные ситуации.

Потенциальный дефицит можно было бы предотвратить, расширив субсидии и политику экономии энергии путем реконструкции определенных домов и замены отопления на основе ископаемого топлива тепловыми насосами, одновременно продвигаясь вперед в реализации планов ЕС по массовому расширению возобновляемой энергетики, отметили в МЭА.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что газоснабжение блока было "безопасным для этой зимы", и 27 стран ЕС уже готовятся к следующей.

Экономическая правда