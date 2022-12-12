В ноябре количество оплат через терминалы бизнеса в телефонах выросло на треть

В ноябре в условиях аварийного отключения электроэнергии малый бизнес и предприниматели чаще принимали оплату картами через "Терминал ПриватБанка" на мобильных устройствах.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

За последний месяц количество пользователей сервиса выросло на 25%. Количество оплат бесконтактными карточками и гаджетами через "Терминал" в ноябре по сравнению с октябрем выросло на 30%, сообщил член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

"Если нет электричества, но есть мобильный интернет "Терминал" является самым простым и доступным средством оплачивать покупки картами и не отказывать клиенту в покупке. Еще одним удобным средством принимать безналичные оплаты, когда нет света, является QR код из POS-терминала в нашем телеграмм-боте", – добавил Заиграев.

Как подключить услугу?

Если у предпринимателя есть смартфон на ОС Android с NFC, его можно превратить в POS-терминал. Для этого нужно загрузить приложение Терминал, зарегистрироваться за несколько минут и принимать к оплате карты любых банков", – отметили в финучреждении.

Помимо этого продавцы в отсутствие энергоснабжения могут использовать QR код своего POS-терминала в смартфоне.

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Для этого нужно зайти в телеграмм-бот, нажать QR для оплаты и ввести мерчант терминала (можно увидеть на любом чеке этого же POS-терминала, начинается на S, например S1240RWZ).

"Для оплаты покупателю достаточно открыть Приват24, сканировать QR код продавца, ввести сумму товара и подтвердить сделку", – объяснили в банке.