Twitter восстанавливает функцию подписки Blue: для пользователей Apple плата выросла

В соцсети Twitter с понедельника, 12 декабря, возобновляется подписка на Twitter Blue, которую приостановили из-за нашествия ботов.

Об этом сообщает BBC.

Услуга по-прежнему стоит 8 дол в месяц, но для тех, кто использует приложение Twitter на устройствах Apple, из-за комиссии стоимость возросла до 11 дол.

Среди дополнительных функций Twitter Blue по-прежнему есть кнопка редактирования. Также подписчики Blue будут видеть меньше рекламы, их твиты будут размещаться над другими, и они смогут публиковать и просматривать более длинные и качественные видео, сообщает платформа.

Отмечается, что ранее голубая галочка использовалась как инструмент проверки для известных аккаунтов как знак подлинности. Twitter раздавал ее бесплатно, но только соцсеть решала, кому ее будут давать. Новый владелец платформы Илон Маск решил, что это несправедливо.

Теперь эти галочки будут заменены либо золотыми (для предприятий), либо серыми (для других, например, органов власти) значками, согласно собственной учетной записи Twitter.

Согласно новой системе, подписчики, которые меняют свои имена или фото, будут терять синюю галочку, пока аккаунт не будет проверен Twitter.