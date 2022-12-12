В энергосистеме сохраняется дефицит мощности, непогода усложняет ремонтные работы – Укрэнерго

В энергосистеме по состоянию на утро 12 декабря сохраняется значительный дефицит мощности, в Одесской области ситуация все еще сложная, восстановление питания потребителей продолжается.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"За прошедшую неделю энергосистема подверглась трем российским атакам - уже восьмая массированная ракетная атака в понедельник 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные.

Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для восстановления их работы", - говорится в сообщении.

В Одесской области ситуация все еще сложная, восстановление питания потребителей продолжается, подчеркнули в украинской госкомпании.

"Бригады "Укрэнерго", генерации и облэнерго совместно работают над устранением последствий российских атак на энергетическую систему Украины. Из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом).

Но мы прилагаем максимум усилий для улучшения ситуации с энергоснабжением", - добавили в "Укрэнерго".

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Сейчас для обеспечения баланса в энергосистеме к каждому облэнерго довелт лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления.

При превышении доказанных лимитов, применяются аварийные отключения.

Напомним:

Учитывая ситуацию в энергосистеме на сегодня дефицит будет оставаться в течение зимнего сезона.

Причиной дефицита являются массированные атаки России на украинскую энергосистему. Ремонт мощностей усложнился с наступлением морозов.

Экономическая правда