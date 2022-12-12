Курс валют на 12 декабря: евро продолжает укрепляться

В понедельник, 12 декабря, гривня продолжила медленно укрепляться против доллара, однако курс евро ослаб на "черном рынке".

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,85 - 40,06 грн, а в пятницу, 9 декабря, колебался на уровне 39,69 - 39,96 грн. Утром в понедельник курс продажи устроил "качели" и ненадолго прыгнул до 40,5 грн за доллар.

Что касается "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 41,5 - 41,82 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 41,38 - 41,75 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,6 - 40,1 грн (курс на 9 декабря - 39,60 - 40,1 грн);

Евро - 41,0 - 41,9 грн (курс на 9 декабря - 41,05 - 41,825 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,2 - 39,7 грн;

Ощадбанк - 39,65 - 40,4 грн;

Укрэксимбанк - 39,7 - 40,2 грн;

Райффайзен - 39,8 - 40,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.