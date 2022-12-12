Минцифры запустило бета-тестирование новой услуги для ФЛП в "Дії": как присоединиться

Минцифры запустило бета-тестирование выписки из Единого государственного реестра на портале "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

"Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Чтобы все работало быстро и без ошибок, услугу нужно протестировать. Поэтому приглашаем вас стать первыми пользователями выписки из ЕГР на портале Дія", - говорится в сообщении.

Ранее, чтобы получить эту выписку, надо было идти в ЦНАП, платить админсбор 120грн и ждать документ 24 часа, отмечают в министерстве.

На портале Дія можно заказать выписку из ЕГР:

онлайн - без визитов в госучреждения,

90 гривен вместо 120,

оплата картой прямо на портале.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:

являются или были предпринимателями

имеют электронную подпись.

Услуга разработана Минцифры совместно с Минюстом при поддержке Программы EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

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Экономическая правда