Нефть дорожает на фоне неопределенности с возобновлением работы трубопровода в США

Цены на нефть выросли более чем на 1% в понедельник, поскольку ключевой для США трубопровод остался закрытым, в то время как президент РФ Путин пригрозил сократить добычу в ответ на западное ограничение цен.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 41 цент, или на 0,5%, до 76,51 доллара за баррель к 07:30 по Гринвичу.

Американская нефть WTI стоила 71,55 доллара за баррель, что на 53 цента, или на 0,8% дороже.

Причины изменения цен

Рост цен в понедельник на Brent и WTI произошел после того, как оба сорта упали на прошлой неделе до самого низкого уровня с декабря 2021 года на фоне опасений, что возможная глобальная рецессия повлияет на спрос на нефть.

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"Цены на нефть выше, поскольку трубопровод Keystone остается закрытым, контроль над COVID в Китае ослаблен и из-за опасений, что Россия может сократить добычу", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

В воскресенье канадская компания TC Energy заявила, что еще не определила причину утечки из нефтепровода Keystone на прошлой неделе в США. Она не дала никаких сроков относительно того, когда трубопровод возобновит работу.

Нефтепровод Keystone мощностью 622 тыс баррелей в сутки является критически важной артерией, транспортирующей тяжелую канадскую нефть из Альберты на нефтеперерабатывающие заводы на Среднем Западе США и побережье Мексиканского залива.

Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, продолжал ослаблять свою строгую политику нулевого уровня COVID-19, хотя улицы в столице Пекина оставались тихими, а многие предприятия не работали на выходных, а жители говорили, что до возвращения к нормальной жизни еще далеко.

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, крупнейший в мире экспортер энергоносителей, может сократить добычу и откажется продавать нефть любой стране, которая наложит ограничения на российский экспорт, согласованное странами G7.

В то время как неопределенность вокруг санкций ЕС в отношении российской нефти и связанного с ними ограничения цен поддерживала высокую волатильность цен, санкции пока имели ограниченное влияние на мировые рынки, отмечают аналитики ANZ в своей записке.

Экономическая правда