В ЕС с января появится представитель для надзора за соблюдением санкций - СМИ

Евросоюз планирует создать новую должность представителя по вопросам санкций, который будет требовать более жесткого выполнения санкций ЕС в странах, в частности Турции, для предупреждения обхода мер Россией.

Об этом сообщает Financial Times.

Занять новосозданную должность с января, по словам собеседников агентства, было предложено бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану. Первый представитель по вопросам санкций таким образом возглавить усилия Еврокомиссии по обеспечению полного соблюдения санкций во всем мире.

Ожидается, что решение о назначении будет принято комиссией во вторник, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Среди стран, которые находятся в фокусе внимания ЕС, есть Турция, которая отказалась отразить санкции ЕС, введенные против Москвы.

США и ЕС, в частности, требуют от Анкары усилить борьбу с поставками запрещенных товаров трейдерами, которые пытаются обойти жесткий экспортный контроль за промышленной и оборонной продукцией, введенный против России.

Среди других стран в фокусе внимания - Сербия и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.