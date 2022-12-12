В ЕС с января появится представитель для надзора за соблюдением санкций - СМИ
Евросоюз планирует создать новую должность представителя по вопросам санкций, который будет требовать более жесткого выполнения санкций ЕС в странах, в частности Турции, для предупреждения обхода мер Россией.
Об этом сообщает Financial Times.
Занять новосозданную должность с января, по словам собеседников агентства, было предложено бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану. Первый представитель по вопросам санкций таким образом возглавить усилия Еврокомиссии по обеспечению полного соблюдения санкций во всем мире.
Ожидается, что решение о назначении будет принято комиссией во вторник, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.
Среди стран, которые находятся в фокусе внимания ЕС, есть Турция, которая отказалась отразить санкции ЕС, введенные против Москвы.
США и ЕС, в частности, требуют от Анкары усилить борьбу с поставками запрещенных товаров трейдерами, которые пытаются обойти жесткий экспортный контроль за промышленной и оборонной продукцией, введенный против России.
Среди других стран в фокусе внимания - Сербия и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.