getty images

Индийская авиакомпания "Air India" близка к заключению сделки по заказу 500 реактивных лайнеров стоимостью десятки миллиардов долларов как от Airbus, так и от Boeing.

Об этом сообщает Reuters.

Заказы включают до 400 узкофюзеляжных реактивных самолетов и более 100 широкофюзеляжных, включая десятки Airbus A350 и Boeing 787 и 777. По оценкам такая сделка может превысить 100 млрд долларов затмив совместный заказ на 460 самолетов Airbus и Boeing от American Airlines более десяти лет назад.

Эта сделка предоставляет Tata Group, которая владеет Air India, флот из 218 самолетов, закрепляя ее как крупнейшего международного перевозчика страны и второго по величине на внутреннем рынке после лидера IndiGo

Air India также хочет получить большую долю региональных международных перевозок и внутреннего рынка, ведя борьбу на обоих фронтах с IndiGo.

Поставленные по меньшей мере в течение десяти лет, 500 реактивных самолетов заменят и расширят флот на самом быстрорастущем мировом рынке авиакомпаний, способствуя достижению цели премьер-министра Нарендры Моди увеличить экономику до 5 триллионов долларов.

Однако эксперты предупреждают, что многие препятствия стоят на пути амбиций Air India по восстановлению сильных позиций в мире, включая слабую внутреннюю инфраструктуру, нехватку пилотов и угрозу жесткой конкуренции с признанными перевозчиками Персидского залива и другими.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Индийские нефтепереработчики продолжают платить за нефть, которую они покупают в России, в долларах, используя привычные банковские каналы.