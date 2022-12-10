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В Украине завершается уборка зерновых: сколько тонн удалось намолотить в условиях войны 

Суббота, 10 декабря 2022, 15:45 - Игорь Пилипив
 
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Уборка зерновых и зернобобовых культур приближается к завершению, сейчас намолочено уже 43,6 млн тонн зерна. 

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Агропроизводители уже полностью завершили сбор:

  • пшеницы - намолочено 19,4 млн тонн;
  • ячменя - 5,6 млн тонн;
  • гороха - 261 тыс. тонн;
  • рапса - 3,2 млн тонн.

На финишной прямой сбор гречихи (98% - 157 тыс. тонн), проса (97% - 99,5 тыс. тонн), подсолнечника (98% - 10 млн тонн), сои (98% - 3,7 млн тонн) и продолжается сбор кукурузы (уже намолочено 17,2 млн тонн с 66% площади).

Кроме того, сахарной свеклы выкопано на площади 176,7 тыс. га (98%) накопано 8,9 млн тонн сладких корней.

В целом сбор проведен на площади 9,7 млн га (87%) при урожайности 45,1 ц/га.

Напомним:

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зепно Минагрополитики
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