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Активы российского олигарха Евтушенкова передали Фонду госимущества

Суббота, 10 декабря 2022, 13:29 - Игорь Пилипив

Правительство передало активами российского олигарха Владимира Евтушенкова в управление Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова, взысканное согласно обновленного Закона "О санкциях", будет передано в управление Фонда госимущества. В частности, с возможностью реализации задач, связанных с наполнением бюджета Украины и возмещением убытков, причиненных в результате российской агрессии", - отметила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ранее сообщалось, что высший антикоррупционный суд конфисковал состояние путинского олигарха, в частности 17 объектов недвижимости и корпоративные права в уставных капиталах 5 хозяйственных обществ:

  • 42,09% в ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье);
  • 59,2% в ООО "ИТМ-Украина" (Киев);
  • 59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев);
  • 42,09% у ООО Научно-инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье);
  • 34,21 % у АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения" (Запорожье).

Добавляется, что с начала работы межведомственной рабочей группы (МРГ) СНБО принял, а Президент Украины своими указами ввел в действие санкции против почти 4 500 физических и юридических лиц. МРГ проработаны и рекомендованы к рассмотрению СНБО санкционные предложения еще против более 6 000 человек. 

Напомним:

Министерство экономики предлагает Кабмину определить управленцем конфискованного имущества российского олигарха Владимира Евтушенкова Фонд государственного имущества.

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санкции Минэкономики ФГИУ
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