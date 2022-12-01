Более половины жителей Херсона снова со светом

Энергетики восстановили электроснабжение в Херсоне на 65% после того, как утром в четверг свет исчез во всем городе после очередных российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram.

"Благодаря профессионализму и героизму ремонтных бригад, которые без отдыха чинили электролинии в Херсоне после утреннего вражеского обстрела, город снова на 65% - со светом", - написал Янушевич.

Как ранее сообщалось, в четверг, 1 декабря, в Херсоне исчезло напряжение в электросетях из-за обстрелов россиян.

Днем ранее оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонщины. В частности, под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона.

Напоминаем:

Несмотря на освобождение Херсон остается уязвимым для российской артиллерии и подвергается тяжелым обстрелам.