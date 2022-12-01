Представители "Росатома" на ЗАЭС присваивают зарплаты украинского персонала – разведка

Представители российской корпорации "Росатом" "отмывают" деньги, которые выделяются на осуществление управления ЗАЭС - для этого они оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карточки) на имя персонала ЗАЭС, которые имеют гражданство Украины.

Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что реальная финансовая отчетность не оформляется и не подается.

"То есть, деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками "Росатома".

Сейчас на ЗАЭС остается около 500 оккупантов, 200 из которых - это так называемые "кадыровцы" из батальона "Ахмат". Их главная задача - запугивание персонала и склонение к сотрудничеству с оккупантами", - подчеркивают в разведке.

В промышленной зоне станции обнаружено около 300 мин, которые оставили после себя подразделения оккупантов, когда покидали станцию.

"Об этом было сообщено так называемую "полицию" Энергодара.

ВИДЕО ДНЯ

Сотрудники ФСБ, прибывшие на место событий, распространили информацию, что это якобы "тайники диверсионных подразделений ВСУ", - добавили в разведке.

Экономическая правда