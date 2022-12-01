Рада разрешила списание кредитов за жилье и автомобили, уничтоженные из-за войны

Верховная Рада в четверг, 1 декабря, приняла в целом законопроект №7441-1 о списании кредитов на жилье и авто, которое было повреждено или разрушено во время войны.

Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.

"За" проект закона проголосовали 265 народных депутатов. Документ предусматривает, в частности, приостановление выплат физических лиц-заемщиков по кредитам на движимое и недвижимое имущество:

оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;

повреждено или уничтожено в результате военных действий.

В случае наличия подтверждающих документов заемщики могут получить у кредитора приостановку платежей по кредиту.

Также предполагается списание кредита на жилье, если:

недвижимость была уничтожена в результате войны.

оно являлось единственным местом проживания семьи заемщика;

по состоянию на 23 февраля отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

В таком случае кредитор получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество уничтоженное в результате вооруженной агрессии России. Размер компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика.

Другие убытки, например неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора.

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Что касается ссуд на автомобили, то аннулирование задолженности возможно:

если авто было уничтожено из-за войны войны и на 23 февраля было единственным авто в семье заемщика;

на 23 февраля 2022 года задолженность по такому договору не была просрочена более чем на 7 дней.

Заявки на списание кредитов можно подавать в период действия в Украине военного положения и 3 месяца после его прекращения.