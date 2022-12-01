Рада разрешила списание кредитов за жилье и автомобили, уничтоженные из-за войны
Верховная Рада в четверг, 1 декабря, приняла в целом законопроект №7441-1 о списании кредитов на жилье и авто, которое было повреждено или разрушено во время войны.
Об этом сообщил заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.
"За" проект закона проголосовали 265 народных депутатов. Документ предусматривает, в частности, приостановление выплат физических лиц-заемщиков по кредитам на движимое и недвижимое имущество:
- оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;
- повреждено или уничтожено в результате военных действий.
В случае наличия подтверждающих документов заемщики могут получить у кредитора приостановку платежей по кредиту.
Также предполагается списание кредита на жилье, если:
- недвижимость была уничтожена в результате войны.
- оно являлось единственным местом проживания семьи заемщика;
- по состоянию на 23 февраля отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
- целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.
В таком случае кредитор получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество уничтоженное в результате вооруженной агрессии России. Размер компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика.
Другие убытки, например неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за счет государства-агрессора.
Что касается ссуд на автомобили, то аннулирование задолженности возможно:
- если авто было уничтожено из-за войны войны и на 23 февраля было единственным авто в семье заемщика;
- на 23 февраля 2022 года задолженность по такому договору не была просрочена более чем на 7 дней.
Заявки на списание кредитов можно подавать в период действия в Украине военного положения и 3 месяца после его прекращения.