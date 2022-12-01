За 7 месяцев государство получило 8,5 миллиардов от льготного налога по ставке 2%

В местные бюджеты поступило более 8,5 млрд грн льготного налога по ставке 2% от дохода, который Рада ввела в первые недели войны.

Об этом говорится в материале ЭП.

Так, в апреле-октябре ФЛП, которые перешли на льготную систему, заплатили в местные бюджеты 3,89 млрд грн льготного налога. В общем правом уменьшить налоговые платежи воспользовалось 252 тыс ФЛП.

Также льготной программой воспользовалось 50,8 тысячи юридических лиц, которые до этого платили налог на прибыль и НДС. От них местные бюджеты получили льготного налога на общую сумму более 4,62 млрд грн.

Напомним:

В Верховной Раде обсуждают отмену льготной системы налогообложения, которая позволяет платить только 2% от дохода, с середины следующего года.

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Экономическая правда