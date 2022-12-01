Экс-игрок украинской сборной по футболу получил подозрение в неуплате налогов на 18 миллионов

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении "представителю сборной Украины по футболу" в уклонении от уплаты 18,2 млн грн налогов. По данным ЭП, речь идет об одном из экс-футболистов сборной.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Представителю сборной" сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В БЭБ заявили, что в период 2016-2018 годы подозреваемый получил более 100 млн грн.

"Действуя умышленно, нарушитель скрыл свои доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн гривен и военного сбора в сумме более 1 млн грн.

В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо - предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще на более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Общая сумма неуплаченных средств в бюджет Украины составляет более 18,2 млн грн, добавляют в БЭБ.

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Подозреваемому инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

По данным источников ЭП, речь идет об одном из бывших футболистов сборной.

Ранее спортивное издание Tribuna сообщало, что против старшего администратора сборной Украины по футболу Александра Кисткина открыли уголовное производство, подозревая его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным издания, в деле фигурируют известный футбольный агент Вадим Шаблий и другие агенты, а также нынешние и бывшие игроки основного состава "Шахтера".

Как пишет Tribuna, правоохранители установили, что в период с 2016 по 2020 годы Кисткин:

уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем занижения налогооблагаемого дохода, на общую сумму более 115 769101.46 грн.

проводил в отделениях АО КБ "Приватбанк" и АО "ПУМБ" финансовые операции по безосновательному перечислению и снятию наличных средств, с целью их легализации (отмывания), на общую сумму более 130 млн грн.

"Следователи изучили движение средств на банковских счетах Кисткина и обнаружили перечень контрагентов, с которыми в основном взаимодействовал Александр.

Это прежде всего голкипер "Шахтера" и экс-игрок сборной Украины Андрей Пятов, экс-игрок дончан, а сегодня главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер, а также известный футбольный агент Вадим Шаблий", - писала Tribuna.

По данным издания, кроме Пятова и Кучера, в списке контрагентов по делу Кисткина фигурируют также Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораеш, Василий Кобин и Николай Матвиенко.

"От них всех на счета Александра в течение указанного периода поступали средства.

Параллельным списком прямо или косвенно идут футбольные агенты. Кроме Шаблия, это Максим Дудченко, Алексей Алехин и Александр Карпов. Также в деле фигурирует жена Шаблия Марина", - говорилось в статье Tribuna.

Экономическая правда