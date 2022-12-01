Банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года – опрос НБУ
Украинские банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года - "устойчивость не исчерпывается, а усиливается".
Об этом свидетельствуют опросы Нацбанка, рассказала директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова на форуме Центра экономической стратегии (ЦЭС) "Антихрупкость Украины: уроки 2022 года", который ЦЭС проводит в партнерстве с ЭП.
"Система оценивает сама себя готовой к вызовам.
Хотя банки находятся в очень сложной среде с новыми вызовами, они чувствуют, что устойчивость не исчерпывается, а усиливается", - заявила Дадашова.
По словам главы правления "Райффайзен банка" Александра Писарука, сейчас клиенты банков охотнее возвращают кредиты, чем во время прошлых кризисов.
По его словам, рост кредитного портфеля замедлился из-за снижения платежеспособного спроса. Однако, клиенты становятся более сознательными.
"Если сравнить с прошлыми кризисами, то платежная дисциплина клиентов сейчас значительно лучше. Это улучшает коммуникацию между банком и заемщиком", - добавил Писарук.
Экономическая правда