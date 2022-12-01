Банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года – опрос НБУ

Украинские банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года - "устойчивость не исчерпывается, а усиливается".

Об этом свидетельствуют опросы Нацбанка, рассказала директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова на форуме Центра экономической стратегии (ЦЭС) "Антихрупкость Украины: уроки 2022 года", который ЦЭС проводит в партнерстве с ЭП.

"Система оценивает сама себя готовой к вызовам.

Хотя банки находятся в очень сложной среде с новыми вызовами, они чувствуют, что устойчивость не исчерпывается, а усиливается", - заявила Дадашова.

По словам главы правления "Райффайзен банка" Александра Писарука, сейчас клиенты банков охотнее возвращают кредиты, чем во время прошлых кризисов.

По его словам, рост кредитного портфеля замедлился из-за снижения платежеспособного спроса. Однако, клиенты становятся более сознательными.

"Если сравнить с прошлыми кризисами, то платежная дисциплина клиентов сейчас значительно лучше. Это улучшает коммуникацию между банком и заемщиком", - добавил Писарук.

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Экономическая правда