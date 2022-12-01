Налоговая перевыполнила план бюджета на 13%, но в ноябре поступления "просели" – Гетманцев

С начала 2022 года в государственный бюджет поступило на 73,8 миллиарда гривен или на 13,1% больше налогов и сборов, чем в 2021 году.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

"У нас есть первые данные о поступлениях в бюджет, которые администрируются налоговой. Перевыполнение из года в год составляет 13,1%, в 22-м году бизнес и общество профинансировали армию на 73,8 млрд грн больше, чем в 21-м", – написал он.

В ноябре, впервые с начала года, план поступлений не выполнили на 1,7%.

Причинами этого гетманцев называет сокращение поступлений от налога на прибыль (на 42 млрд грн) и ПФДО (на 2,7 млрд грн).

Кроме этого, глава налогового комитета прогнозирует, что ситуация с поступлениями по этим налогам будет ухудшаться и дальше.

Также на поступление в бюджет в ноябре повлияла самая большая с начала войны сумма возмещенного НДС – 13,6 млрд грн.