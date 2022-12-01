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Сговор на торгах: АМКУ оштрафовал две компании более чем на 30 миллионов

Четверг, 1 декабря 2022, 13:13 - Анастасия Жарикова

Антимонопольный комитет установил сговор на торгах при продаже объекта малой приватизации – государственного пакета акций Тернопольского радиозавода "Орион" и оштрафовал причастные компании на 30 133 600 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Соответствующий аукцион проводило региональное отделение Фонда государственного имущества по Тернопольской области в 2018 году. Тогда стартовая цена продажи составляла 24 885 870,00 грн (без НДС), а победителем стало ООО "Самборский радиозавод "Сигнал".

Комитет при рассмотрении дела установил, что эта компания одержала победу не конкурентным путем, а благодаря тому, что предварительно согласовала условия участия в аукционе с другим его участником - ООО "Торговый дом Львовского электролампового завода "Искра". А значит, благодаря этому конкуренция между ними была устранена.

Временная административная коллегия АМКУ признала действия ООО "Самборский радиозавод "Сигнал" и ООО "Торговый дом Львовского электролампового завода "Искра" нарушением закона "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

За нарушение законодательства на компании наложили штрафы на общую сумму 30 133 600 грн.

ТЭК аукцион приватизация
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Экономическая правда
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