Курс валют на 1 декабря: гривна укрепилась по отношению к доллару и евро

В четверг, 1 декабря, гривня укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке", курс в кассах банков не изменился.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,9 – 40,23 грн, а в среду, 30 ноября, колебался на уровне 40,02 – 40,32 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 40,82 - 41,40 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 40,92 – 41,36 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,9 – 40,4 грн (курс на 30 ноября – 39,9 – 40,39 грн);

Евро – 40,5 – 41,4 грн (курс на 30 ноября – 40,5 – 41,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,9 – 40,5 грн;

Укрэксимбанк – 40,0 – 40,5 грн;

Райффайзен – 39,9 – 40,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.