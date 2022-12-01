Курс валют на 1 декабря: гривна укрепилась по отношению к доллару и евро
Четверг, 1 декабря 2022, 12:35 -
В четверг, 1 декабря, гривня укрепилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке", курс в кассах банков не изменился.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,9 – 40,23 грн, а в среду, 30 ноября, колебался на уровне 40,02 – 40,32 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 40,82 - 41,40 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 40,92 – 41,36 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,9 – 40,4 грн (курс на 30 ноября – 39,9 – 40,39 грн);
- Евро – 40,5 – 41,4 грн (курс на 30 ноября – 40,5 – 41,4 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;
- Ощадбанк – 39,9 – 40,5 грн;
- Укрэксимбанк – 40,0 – 40,5 грн;
- Райффайзен – 39,9 – 40,4 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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