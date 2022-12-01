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Россияне в очередной раз обстреляли предприятие ДТЭК: эта атака стала шестнадцатой

Четверг, 1 декабря 2022, 11:30 - Анастасия Жарикова

Российские войска в четверг, 1 декабря, в очередной раз обстреляли энергетические предприятия ДТЭК, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня российские войска совершили очередной обстрел энергетических предприятий ДТЭК. В результате вражеской атаки ранены двое энергетиков", – говорится в сообщении.

Сотрудникам оказали необходимую помощь и доставили в больницу, их жизнь ничего не угрожает.

"За последние два месяца наши предприятия подверглись уже 16-ти террористических атак России", – добавили в компании.

Напоминаем:

От массированного ракетного обстрела россиянами критической инфраструктуры во вторник, 15 ноября, пострадало одно из предприятий "ДТЭК Энерго".

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В группе ДТЭК заявили, что использовали запас оборудования, который был на складах после первых двух "волн атак" РФ, происходящих с 10 октября.

ДТЭК война энергетика
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