Россияне в очередной раз обстреляли предприятие ДТЭК: эта атака стала шестнадцатой
Российские войска в четверг, 1 декабря, в очередной раз обстреляли энергетические предприятия ДТЭК, есть пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сегодня российские войска совершили очередной обстрел энергетических предприятий ДТЭК. В результате вражеской атаки ранены двое энергетиков", – говорится в сообщении.
Сотрудникам оказали необходимую помощь и доставили в больницу, их жизнь ничего не угрожает.
"За последние два месяца наши предприятия подверглись уже 16-ти террористических атак России", – добавили в компании.
Напоминаем:
От массированного ракетного обстрела россиянами критической инфраструктуры во вторник, 15 ноября, пострадало одно из предприятий "ДТЭК Энерго".
В группе ДТЭК заявили, что использовали запас оборудования, который был на складах после первых двух "волн атак" РФ, происходящих с 10 октября.