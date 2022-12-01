ДТЭК добавил к отключениям света 750 столичных домов: причина

ДТЭК добавил в перечень домов, где проходят отключения света, еще 750 домов, которые до сих пор питались по тем же линиям, что и объекты критической инфраструктуры, и поэтому имели свет независимо от отключений.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

Компания провела техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и, где это было возможно, создала для жилых домов альтернативную схему поставки света. Это сделано для того, чтобы в столице действовали справедливые и равные условия электроснабжения и отключения всех клиентов.

Таким образом "750 дополнительных домов будут отключаться на равных условиях с другими, что позволит уменьшить продолжительность отключения для всех киевлян".

Как объяснялось ранее, во время экстренных или стабилизационных отключений объекты критической инфраструктуры (крупные насосные, котельные станции, больницы и т.д.) не отключаются от электроснабжения. Вместе с ними под отключение также не попадали и 1497 жилых домов, подключенных к тем же электролиниям.

Однако, как говорят в ДТЭК, еще для 747 домов пока изменить схему электроснабжения невозможно, что обусловлено техническими характеристиками сети. Эти дома остаются подключенными к тем же линиям, что и критическая инфраструктура. "Мы продолжаем совместную работу с городскими властями, ЖСК, УК и ОСМД города для применения стабилизационных или экстренных отключений к этим домам", - добавили в компании.