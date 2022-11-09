Переселенцам уже выплатили 42 миллиарда, средства в бюджете есть – Минреинтеграции

В общей сложности на выплаты внутренне перемещенным лицам уже направлено более 42 миллиардов гривен, средства на выплаты переселенцам в бюджете есть.

Об этом заявила в эфире телемарафона вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук напомнила, что ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям составляет 3 тыс гривен, для остальных ВПЛ – 2 тыс гривен.

По словам вице-премьера, на горячую линию Минреинтеграции и ее личные мессенджеры обращаются переселенцы и просят помощи из-за задержки выплат.

"Ввиду семейных обстоятельств они часто не успевают самостоятельно выполнить все необходимые действия, поэтому им необходимо пойти навстречу", – заявили в Минреинтеграции.

"Я обращаюсь к областным военным администрациям и призываю подключиться к этому процессу. А именно: провести соответствующую работу по ВПЛ - выявить тех, у кого есть проблемы с начислением и выплатами, составить списки и передать нам. Мы поможем решить это централизованно", – резюмировала Верещук.

Экономическая правда